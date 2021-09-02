Bakan Koca: Vakaların yüzde 81'i tam aşılı değil

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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın katılımlarıyla bugün toplandı.

Toplantı sonrasında Bakan Koca, YÖK Başkanı Özvar ve Bakan Özer basın toplantısı düzenliyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satırbaşları:

Sizlere aşı programımız başlarken "tünelin ucundaki ışık göründü" demiştim. "Bugün tünelin çıkışı görünüyor" diyebilirim. Son 4 haftada vaka sayılarındaki artışın özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklandığını ifade etmiştim.

"VAKALARIN YÜZDE 81'İ TAM AŞILI OLMAYAN KİŞİLER"

Bugün itibariyle aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Yani 500 bine yakın olan vakamızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastanede yatan hastaların yüzde 90'ını da aşı olmayanlardır. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç aşı olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

Çift doz aşı oranı yüzde 60'ı aştı. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız.

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından sözü Milli Eğitim Bakanı Özer'e bıraktı. Özer'in açıklamaları şöyle:

Salgından en az düzeyde etkilenmek için sağlığı önceleyen kararlar aldık. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.

2021-2022 öğretim yılında hazırlık döneminde okullarımızın bu sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi okullarımıza gönderdik. Maskeden dezenfektana kadar her türlü hazırlığı yapmış bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin temizlik personelini görevlendirilmesini tamamlamış bulunuyoruz.

Minikler okula başladı, iki günlük süreç başarılı bir şekilde tamamlandı.Okullarımızın bir daha hiç kapanmaması için tüm velilerimizi ve öğretmenlerimizi ve de personelimize bir kez daha çağrı yapmak isterim. Lütfen belirlemiş olduğumuz kurallara harfiyen uyun. Bir daha okullarımız kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın.



Bakan Özer'in ardından açıklamalarına devam eden Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu yeni dönemde okulların kapanmasını gündemine almak istemiyor. Salgın yeni dönemde okulların tekrar kapanma nedeni olmayacak. Çünkü artık aşı var" dedi.

ÜNİVERSİTELERDE HARMANLANMIŞ EĞİTİM MODELİ

Bakanların ardından YÖK Başkanı Erol Özvar'da açıklamalarda bulundu. Özvar şunları kaydetti:

Üniversiteler, bu salgın ortamında öğretimi sürdürmeyi başardı. Biz 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık. Üniversitelerimiz yüz yüze eğtiim kararından itibaren her üniversitemiz kendi kurullarıyla, kendi senatolarıyla bu yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almış oldular.

Gerek kampüs ortamlarında uygulanacak kurallar, gerekse eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz çalışması gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık.

"ÜNİVERSİTELERİMİZ HANGİ DERSLERİ YÜZ YÜZE HANGİ DERSLERİ ÇEVRİMİÇİ YAPACAĞINI BELİRLEDİ"

Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Karma tabir edilen öğretim usullerini üniversiteler tarafından kullanabileceğini karara bağladık. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim-öğretimin aksamaması hususunda bu hibrti veya harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecekler. Üniversitelerimizn elinde bu modellerden her birini kullanabilme yetkisi mevcut. Üniversitelerimiz harmanlanmış ya da hibrit modeliyle birlikte yüz yüze eğitim vermenin yanı sıra derslerin yüzde 40'ını çevrimiçi yapabilme yetkisi bulunmakta. Üniversitelerimizn her biri bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tamamladı.

Üniverstelerimiz şu an da hangi derslerini yüz yüze hangi derslerini online yapacağını belirlemiş ve kendi kamuoyuyla paylaşmış durumda.

Üniversitelerimizde yüz yüze eğitim gelecek öğrenci kardeşlerimizden ve gelecekteki meslektaşlarımdan ricam aşı olmalarıdır. Bu açıdan Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlarda fevkalade önemli.

Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda almış olduğumuz esnek kararlar doğrultusunda eğitim-öğretimin aksamadan devam ettirebileceğini bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim.

"VAKA YOĞUNLUĞU 15-45 YAŞA DÜŞTÜ"

Açıklamaların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Yeni dönemde vakalarımız artık genç yaş grubunda" diyen Koca, "Vakan yoğunluğu 15-45 yaşa düştü. Biz aşının belli oranda bulaşı da önlediğini biliyoruz. O nedenle bizim aşı oranımızı her geçen gün arttırmamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bakan Koca, daha önce 12 yaş ve üstü kronik hastalığı olan çocuklara aşı randevularının açıldığını hatırlatarak, "12 yaş üstüne de, 15 yaş üstüne olduğu gibi tercihe bağlı aşı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Sputnik V aşısının neden kullanıma girmediğiyle ilgili de bilgi veren Koca, "Sputnik V'da birinci ve ikinci dozda aşılar ayın değil biliyorsunuz. O yüzden hem bir hem ikinci doz aşının gelmesiyle ilgili gayret içerisindeyiz. Aşılara yapılan testlerin sonuçlarıyla ilgili şimdilik bir olumsuzluk yok. Üretimle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yerel bir firmayla çalışmalarımız belli bir noktaya geldi ancak henüz üretim aşamasına gelmedi. Ama ben sürecin çok uzayacağını sanmıyorum" dedi.

"SİNOVAC İÇİN 3. DOZ GEREKİYOR"



Diğer aşılarında Türkiye'de üretilmesini istediklerini belirten Koca, "Sinovac aşısı için Çin'le yatırım ve teknoloji transferini görüştük, uzun sürmeyeceğini söylediler" diye konuştu.



Artan vaka sayılarını da değerlendiren Koca, "Sinovac için 3. doz gerekiyor. İsrail'deki çalışmalar mRNA aşısında ise 7-8 ay sonra hatırlatma dozu gerektiğini gösteriyor" dedi.

"AVM, KAFE İÇİN TEST ŞARTI GÜNDEMDE YOK"



Bakan Koca konuşmasında şunları kaydetti:



Aşısı tamamlanmış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişilerin vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10.



Biz AVM, restoran, kafeler için test şartı gündemde yok. Önümüzdeki dönemde ben aşılanma oranıyla birlikte salgının ülkemizin gündeminden giderek düşeceğini düşünüyorum.

Almanya dışında Avrupa'da şu an bizden daha fazla aşı yapan bir ülke yok ve ben olmayacağını düşünüyorum.

Öğretmenlerde tek doz aşı olma oranı yüzde 88'i geçti.

Aşının yurtdışında tanınabilirliğinde bir sorun olmadı, olmayacak.