Bakan Koca'dan bayram mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaştığı bayram mesajında, "Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" dedi.

ntv.com.tr 13.05.2021 - 15:57

Bakan Koca'dan bayram mesajı: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sağlık Bakanı Farettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla, sosyal medya üzerinden bayram mesajı paylaştı.

Koca paylaşımında, "Sevdiklerimizle candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle Bayramınızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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