Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye'de de uygulanan Sinovac aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklama yaptı. Koca paylaşımında, "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" dedi.

01.06.2021 - 18:57 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 19:01

Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması

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Corona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Çin'de geliştirilen Sinovac aşısına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil kullanım onayı verdi. 

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk aşı olan Sinovac aşısının onay almasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

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