Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması

Corona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında Çin'de geliştirilen Sinovac aşısına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) acil kullanım onayı verdi.

Türkiye'de kullanılmaya başlanan ilk aşı olan Sinovac aşısının onay almasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da açıklamada bulundu.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.