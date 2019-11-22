Bakan Kurum: 'Dipsiz Göl'ü eski haline getirecek su takviyesini yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi.

Bakan Kurum konuşmasında özetle şunları söyledi;

"Gölümüzü eski haline getirecek, göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız.

2020 yılı itibariyle de artık belediyelerimizin sıfır atık kapsamındaki projelerine her türlü teknik ve mali desteği vereceğiz. Sinop'umuza da belediyelerimizin bu noktadaki ihtiyaçlaeını karşılayıp, Sinop'u da 2023 yılına kadar sıfır atığa uyumlu hale getireceğiz."