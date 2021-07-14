Bakan Kurum: Marmara'da ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.



''İLK 20 METREDE ARTIK MÜSİLAJ YOK''

"Bilim insanlarımıza göre Marmara Denizi'nde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen Kurum, "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" şeklinde konuştu.

175 İŞLETME VE 11 GEMİYE 23,5 MİLYON LİRA CEZA

Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" dedi.



''GÜVEN İÇERİSİNDE BALIK YİYEBİLİRSİNİZ''

Kurum, vatandaşların gönül rahatlığıyla denize girip güven içerisinde balık yiyebileceğini söyledi.