Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı'nda bir pist açık tutulacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde pazar günü vatandaşların da katılımıyla başlayacak fidan dikimi töreni öncesi incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Atatürk Havalimanı'ndaki doğu-batı pistleri acil durumlarda hizmet vereceğini söyledi.

Kurum, İstanbul'un akciğeri olacak alanı kesinlikle konuta ya da imara açmayacaklarını da belirtti.

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü olan 29 Mayıs Pazar günü, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fidan dikim töreni gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katılacağı törende Fetih tarihini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi alanında çalışmaları yerinde inceledi. Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.