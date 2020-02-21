Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuştu.



Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi.

''ESENLER'DE 60 BİN KONUTLUK ÖRNEK BİR PROJE BAŞLATTIK''

Toplantı neticesinde bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. Bu komisyon kendi içinde kentsel dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek dönüşüm sürecinde kira yardımı gibi tüm düzenlemeleri yapacak. Fatih'te tarihi surların üzerine Millet Bahçesi yapılacak. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

''SİYASET ÜSTÜ BAKIŞ AÇISIYLA BAŞARACAĞIZ''

Siyaset üstü bakış açısıyla kentsel dönüşümü başaracağız. Ben bu koltukta otururken İstanbulumuz kentsel dönüşüm için doğru bir adım atmadığım önemldiiğr. Ben bu işleri yapabiliyorsam bakanlığa devam edeyim. Belediye başkanlarımız da... Bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Gelin riskli binalarımızın risk tespit talebinde bulunalım.''