Bakan Özhaseki: Bütün deprem evleri 1,5 sene içerisinde teslim edilecek

Adana'daki deprem konutlarının noter huzurunda kura çekilişi için Yüreğir Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.



Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde teslim edilecek konut sayısının 1 ay içerisinde 75 bin olacağını bildirerek “Bin yıllık Anadolu medeniyetini kurduğumuz bu güzel topraklarda başımıza gelen en büyük felaket bu depremlerdir. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın. Hasarları giderip yaraları sarmak hepimizin ve devletimizin görevi. Mutluyuz, binlerce hak sahibini evlerine kavuşturduk. Gece-gündüz çalıştık ve hiç ara vermedik. Bütün herkesten helallik alana kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu coğrafya en eski yerleşim yeri olarak geçiyor. Medeniyet bu topraklardan, bilim bu topraklardan yayılmış. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bizim bu topraklarımızın da 2 kusuru var birisi depremsellik, diğeri de fitne odakları bitmiyor.” dedi.

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Bakan Özhaseki, depremden 2 ay sonra sağlam zeminde inşaat çalışmalarına başladıklarını ancak muhalefetin kendilerini eleştirdiğini belirtti.



“Deprem olmuş 1 gün sonra muhalefetteki partinin ileri gelenleri, ‘Bu deprem iktidarı alır götürür’ diyor. Herkes enkazın altında ailesini kurtarmaya çalışıyorken bu laflar neyin nesi. Hangi hesabı yapıyorsunuz." diyerek tepki gösteren Bakan Özhaseki, "İlk günlerde temel atarken ‘Acelenize ne oluyor’ diyorlardı. Aradan 1 sene geçince ise muhalefet çıkmış verilen 25 konut var diyor. Ben 75 binden bahsediyorum onlar ne söylüyor. 75 bin konut dağıtıyoruz." diye konuştu.

Deprem üzerinden siyaset olmayacağının da altını çizen Özhaseki, "Eğer görmek istiyorlarsa tek tek gelsinler göstereceğim, inşaatları gezdireceğim. Bütün evleri 1-1,5 sene içerisinde teslim edeceğiz. Evler teslim olana kadar da kira yardımlarını sürdüreceğiz." diye konuştu.