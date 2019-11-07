Bakan Pakdemirli: Geleceğe Nefes seferberliğinde 13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 13 milyonun üzerinde fidanın sahiplendirildiğini, 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını belirterek, "11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" dedi.

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"Geleceğe Nefes" kapsamında 9 milyonun üzerinde bireyin sertifika aldığını açıklayan Pakdemirli, "Fidan dikmeyi "memleket meselesi" haline getirdikleri için milletimize teşekkürler, 11 Kasım'da bir değil iki dünya rekoru kıracağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kampanyaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu;

Erdoğan; "Daha yeşil bir Türkiye için... Tarım ve Orman Bakanlığının #GeleceğeNefes olsun diyerek başlattığı 11 Kasım’da 11 milyon fidan kampanyasını geleceğimizin korunması için çok anlamlı buluyorum. Tüm vatandaşlarımızı kampanyaya katılmaya ve fidan dikmeye davet ediyorum" dedi.

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