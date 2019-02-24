İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Muhtarlar Buluşması'na katıldı.



Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğüne işaret eden Soylu, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız, Amerika'nın PKK ile Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu, onları nasıl gönüllendirmeye çalıştığını, onlara nasıl hediyeler verdiğini, onları nasıl takviye ettiğini. O yakaladıklarımız var ya üst düzeyden yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar, adam can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor."