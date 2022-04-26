Bakan Soylu: TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı." açıklamasında bulundu.

Haberler 26.04.2022 - 20:28

Bakan Soylu: TÜGVA binasına el yapımı patlayıcı bırakan terörist yakalandı

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TÜGVA binasının yanında patlama

TÜGVA binasının yanında patlama

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21 Nisan'da İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "21 Nisan günü saat 05.46'da, İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Polis teşkilatımıza ve emniyet istihbarat birimlerimize tebrikler." ifadelerini kullandı.


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