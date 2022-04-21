TÜGVA binasının yanında patlama

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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