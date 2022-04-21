TÜGVA binasının yanında patlama

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 10:37

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'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, ilk iki katında Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

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Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.

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Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, patlamaya neyin neden olduğunu araştırdı.

TÜGVA binasının yanında patlama - 4

Çevreyi kapatan polis, giriş ve çıkışları yasakladı.

TÜGVA binasının yanında patlama - 5

Bomba uzmanı ekiplerin incelemesinin ardından bina önündeki şerit kaldırıldı.

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