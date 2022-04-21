TÜGVA binasının yanında patlama

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 21.04.2022 - 10:18 | Son Güncelleme : 21.04.2022 - 10:37
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, ilk iki katında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) bulunan 5 katlı bir binanın yanında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, binanın camları kırıldı.
Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, patlamaya neyin neden olduğunu araştırdı.
Çevreyi kapatan polis, giriş ve çıkışları yasakladı.
Bomba uzmanı ekiplerin incelemesinin ardından bina önündeki şerit kaldırıldı.