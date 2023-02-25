Bakan Soylu: Milletin canını acıtanların peşindeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Deprem sonrası fahiş kira artışlarına değinen Soylu, "Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz." dedi.

Soylu, "Fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz." diye konuştu.

"ASKER SAHAYA GEÇ İNDİ" İDDİASI

Depremin ardından askerin çıkmasına izin verilmediği ve askerin sahaya geç indiği iddialarına tepki gösteren Soylu, "Uluslararası bir alarm verdik, uluslararası yardım istediğimiz yerde kendi askerimiz, jandarmamız, polisimiz zaten teyakkuz halindeydi." ifadelerini kullandı.

Soylu, kurumların ve kişilerin yıpratılmasının kimseye bir fayda sağlayamacağına işaret etti.

HAKSIZ KAZANCA YAPTIRIM YOLDA

Bakan Bozdağ da fahiş fiyat konusuna değindi, "Deprem döneminde yaşanan sıkıntılardan istifade ederek haksız kazanç elde etmek isteyenlerle ilgili yeni bir yaptırım uygulamasına geçeceğiz." dedi.

Deprem sonrası yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara ilişkin bilgi veren Bozdağ, "7 bin 598 müstakil binada delil tespiti tamamlandı, 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 184'ü tutuklandı." diye konuştu.

GİZLİLİK KARARI YOK



Adalet Bakanı Bozdağ, Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'le ilgili verilmiş bir gizlilik kararı bulunmadığını, tüm soruşturmaların gizlilik kararı alınmadan yürütüldüğünü bildirdi.

