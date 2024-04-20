Bakan Yerlikaya: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

Sur Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına hakaretle ilgili müfettiş görevlendirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi…— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 20, 2024
Bakan Yerlikaya, dün de Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin ilk toplantılarında İstiklal Marşı okutulmadığı ve Türk bayrağı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.
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