Bakan Yerlikaya: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi…

Bakan Yerlikaya, dün de Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin ilk toplantılarında İstiklal Marşı okutulmadığı ve Türk bayrağı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

