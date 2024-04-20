Bakan Yerlikaya: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sonrasında, makam odasındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: DEM Partililerin Sur'da hakaret içeren sözleriyle ilgili müfettiş görevlendirildi

Sur Belediyesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı 'ın fotoğraflarına hakaretle ilgili müfettiş görevlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "DEM Parti yöneticilerinin, Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, dün de Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin ilk toplantılarında İstiklal Marşı okutulmadığı ve Türk bayrağı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıklamıştı.

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