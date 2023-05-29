Bakanlar Kurulu yani yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının, kesin olmayan sonuçlara göre belli olmasıyla birlikte araştırılıyor. Mevcut kabine üyelerinin, milletvekilliğine geçişlerinin ardından yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. Peki, Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?



YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yeni Bakanlar Kurulu (yeni kabine) üyelerinin ne zaman açıklanacağı, kesin olmayan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından merak ediliyor.



Buna göre; Yeni kabinenin, milletvekili kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, haziran ayı itibarıyla belli olması bekleniyor.

SEÇİM ÖNCESİ MEVCUT KABİNE ÜYELERİ



Fuat OKTAY



Cumhurbaşkanı Yardımcısı



Bekir BOZDAĞ



Adalet Bakanı



Derya YANIK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı



Vedat BİLGİN



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı



Murat KURUM



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı



Mevlüt ÇAVUŞOĞLU



Dışişleri Bakanı



Fatih DÖNMEZ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



Mehmet M. KASAPOĞLU



Gençlik ve Spor Bakanı



Dr. Nureddin NEBATİ



Hazine ve Maliye Bakanı



Süleyman SOYLU



İçişleri Bakanı



Mehmet Nuri ERSOY



Kültür ve Turizm Bakanı



Mahmut ÖZER



Millî Eğitim Bakanı



Hulusi AKAR



Millî Savunma Bakanı



Fahrettin KOCA



Sağlık Bakanı



Mustafa VARANK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı



Vahit KİRİŞCİ



Tarım ve Orman Bakanı



Mehmet MUŞ



Ticaret Bakanı



Adil KARAİSMAİLOĞLU



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı