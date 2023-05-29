Bakanlar Kurulu yani yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının, kesin olmayan sonuçlara göre belli olmasıyla birlikte araştırılıyor. Mevcut kabine üyelerinin, milletvekilliğine geçişlerinin ardından yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. Peki, Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yeni Bakanlar Kurulu (yeni kabine) üyelerinin ne zaman açıklanacağı, kesin olmayan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından merak ediliyor.
Buna göre; Yeni kabinenin, milletvekili kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, haziran ayı itibarıyla belli olması bekleniyor.
SEÇİM ÖNCESİ MEVCUT KABİNE ÜYELERİ
Fuat OKTAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Bekir BOZDAĞ
Adalet Bakanı
Derya YANIK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Vedat BİLGİN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Murat KURUM
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Gençlik ve Spor Bakanı
Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı
Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Kültür ve Turizm Bakanı
Mahmut ÖZER
Millî Eğitim Bakanı
Hulusi AKAR
Millî Savunma Bakanı
Fahrettin KOCA
Sağlık Bakanı
Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Vahit KİRİŞCİ
Tarım ve Orman Bakanı
Mehmet MUŞ
Ticaret Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı