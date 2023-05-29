Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?

Yeni kabinenin ne zaman belli olacağı, 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın kesin olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gözler yeni kabinenin belli olacağı tarihe çevrildi. Peki, Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?

Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?

Bakanlar Kurulu yani yeni kabinenin ne zaman açıklanacağı, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarının, kesin olmayan sonuçlara göre belli olmasıyla birlikte araştırılıyor. Mevcut kabine üyelerinin, milletvekilliğine geçişlerinin ardından yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenecek. Peki, Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu?

YENİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni Bakanlar Kurulu (yeni kabine) üyelerinin ne zaman açıklanacağı, kesin olmayan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının ardından merak ediliyor.

Buna göre; Yeni kabinenin, milletvekili kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, haziran ayı itibarıyla belli olması bekleniyor.

Bakanlar Kurulu (yeni kabine) ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu? - 1

SEÇİM ÖNCESİ MEVCUT KABİNE ÜYELERİ

Fuat OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Bekir BOZDAĞ

Adalet Bakanı

Derya YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat BİLGİN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Murat KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU

Gençlik ve Spor Bakanı

Dr. Nureddin NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı

Süleyman SOYLU

İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı

Mahmut ÖZER

Millî Eğitim Bakanı

Hulusi AKAR

Millî Savunma Bakanı

Fahrettin KOCA



Mustafa VARANK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Vahit KİRİŞCİ

Tarım ve Orman Bakanı

Mehmet MUŞ

Ticaret Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

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