Bakanlıktan 14 maddelik berber genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge;



-“Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan ve 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden açılacak bu iş yerlerinin çalışma usül ve esasları yeniden belirlendi



-Genelgeye göre; pazartesi günü açılacak olan berber, güzellik salonu, kuaförler, 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecek



-Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacak



-Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler maskeyi çıkarabilecek



-Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrası bu temizlik tekrarlanacak



-Müşteriye hizmet esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacak, bu işlem her müşteri için tekrarlanacak



-Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak



-Müşteriye isterse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerin yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında bildirilecek



-Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek



-Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaaliyetlere ise devam edilebilecek



-Ense fırçası kullanımı, dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulacak



-Genelgede ayrıca iş yerlerinin bulunduğu illerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilecek



İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması” konulu genelge gönderdi. Genelge ile , tüm dünyada devam eden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerinin 21 Mart tarihinde geçici süreliğine durdurulduğu hatırlatıldı.



Genelgede, gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler geçtiğimiz 04 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirildirildiği ifade edildi.



Yapılan değerlendirmeler sonucu berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, yeni tip koronavirüs salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alındığı anımsatıldı.



Genelgede, 11 Mayıs tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca aşağıda kuralların belirlendiği ifade edildi.

Buna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

