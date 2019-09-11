İçişleri Bakanlığı, hız limitinin 140 km'ye çıkarılacaağına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun, dün bir radyo programındaki mülakatının bir bölümünde otoyollardaki standardın yükselmesi sonucu hız sınırının artırılması yönündeki değerlendirmesi basın yayın kuruluşlarına yansımıştır.



Söz konusu mülakatta Sayın Bakanımız, bu konunun değerlendirilmekte olduğunu, gelen talepler çerçevesinde yüzde 5’lik bir artış çerçevesinde çalışmanın yapılacağını belirtmesiyle birlikte söz konusu çalışmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.



Hız limiti 140 km’ye çıkarılıyor şeklinde basına yansıyan haberlerin aksine, henüz çalışma aşamasında olunduğu, konunun tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edilmiştir."

