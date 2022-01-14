Bakanlık'tan yasaklı ırk köpeklere dair açıklama: Toplam 20 bin 843 köpek kayıt altına alındı

"Yasaklı türler" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen süre bugün doldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da 1.925, İstanbul’da 4.858, İzmir’de 2.541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20 bin 843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alındığını açıkladı.

Tehlike arz eden köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınmasıyla ilgili 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 14 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yapılan yasal düzenleme ve daha sonra yayımlanan Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklere sahip olan kişilerin, bu köpeklerini kısırlaştırarak ve buna ilişkin belgeyle birlikte 14 Ocak 2022 tarihine kadar bakanlığa başvurmaları ve veri tabanına kayıt ettirmeleri istenmişti.



14 BİN 982 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Belirtilen süre kapsamında hayvanlarını kimliklendirilerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırmayanlara, hayvan başına 14.982 Türk lirası idari para cezası verilecek ve bu hayvanlara el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.



Bakanlıktan yapılan açıklamada bu hayvanları sokağa terk edenlere de 40 bin 860 lira idari para cezası verileceğini belirtti.

20 BİN 843 KÖPEK KAYIT ALTINA ALINDI

Açıklamada şunlar kaydedili:



"Tehlike arz eden köpeklerin kayıt altına alınmasıyla ilgili tanınan yasal süre bugün (14 Ocak 2022 tarihinde) sona erecektir.

Ancak, genelgenin yürürlüğe girmesinden (07.12.2021) önce gebe kalan American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin, doğum yapması ve yavrularının 4 aylık olana kadar kayıt olma işlemi devam edecektir.



Tanınan yasal süre içinde bugün saat 16.30 itibarıyla Ankara’da 1.925, İstanbul’da 4.858, İzmir’de 2.541 adet olmak üzere, Türkiye genelinde 20.843 adet tehlike arz eden köpek mikroçip uygulanarak kayıt altına alınmıştır. En çok tehlike arz eden köpek ırkı İstanbul’da kayıt altına alınmıştır. Bugün sona erecek kayıtlar halen devam etmektedir"