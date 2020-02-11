Bakar Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO Karargahı'nda 12-13 Şubatta yapılacak toplantının oturumlarına katılacak Bakan Akar, bazı savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



Görüşmelerde, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulacak.



NATO ZİRVESİNDE AKAR'IN ÇANTASINDA "İDLIB DOSYASI" DA YER ALACAK

Milli Savunma Bakanı Akar'ın, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapacağı görüşmelerde İdlib dosyasını da hazır tutması, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'de yaşanan insanlık dramını da gündeme getirmesi bekleniyor.



NATO'nun harekat ve misyonlarının ele alınacağı oturumlarının yanı sıra NATO-AB ilişkilerinin de gündemde yer alacağı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak Akar'ın, yoğun programı kapsamında Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Shekerinska ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin de aralarında bulunduğu çeşitli ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.



Bakan Akar'ın, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile de bir görüşme gerçekleştirmesi ihtimaller arasında yer alıyor.



Akar'ın ikili görüşmelerinde, bölgesel güvenlik konularının yanı sıra İdlib'deki son durumun da ele alınması bekleniyor.



Bakan Akar'ın muhataplarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının güvenliğinin yanı sıra göçün önlenmesi, zor arazi ve mevsim koşullarında büyük bir insanlık dramı yaşayan Suriyelilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirler konularında da görüş alışverişinde bulunacağı tahmin ediliyor.

