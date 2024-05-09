Bakırköy Anadolu Lisesi'nde korku dolu anlar: Tatbikat sırasında yere çakıldı

Bakırköy Anadolu Lisesi'nde AFAD tarafından okulda deprem tatbikatı yapıldığı sırada, 3'üncü kattan depremzede kurtaran AFAD görevlisi Yiğitcan Ç., bağlı olduğu halatın makaradan çıkmasıyla yüksekten zemine düştü.
Arkadaşlarının yere düştüğünü gören diğer görevliler hemen yardıma koştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Yiğitcan Ç., okula gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metrelerce yükseklikten düşen görevlinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından deprem tatbikatı yarıda bırakılırken polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.
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