Bakırköy’de otelde yangın paniği

İstanbul Bakırköy’de bir otelin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Cevizlik Mahallesi Kennedy Caddesi’ndeki 5 katlı otelin üst katında bulunan mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otel müşterilerinin tahliyesini sağlayıp yangına müdahale etti.



Daha fazla büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.



Yangın nedeniyle kapatılan Florya yönündeki yan yol da söndürme işleminin ardından yeniden trafiğe açıldı.