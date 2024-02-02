Bakırköy’de otelde yangın paniği

İstanbul Bakırköy’deki bir otelde yangın paniği yaşandı. Otelin mutfağında başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle, Sahil Yolu’nun Florya yönü, yan yolda bir süre trafiğe kapatıldı.

Bakırköy’de otelde yangın paniği

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Bakırköy’de bir otelin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Cevizlik Mahallesi Kennedy Caddesi’ndeki 5 katlı otelin üst katında bulunan mutfak bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otel müşterilerinin tahliyesini sağlayıp yangına müdahale etti.

Bakırköy’de otelde yangın paniği - 1

Daha fazla büyümeden söndürülen yangın hasara yol açtı.

nedeniyle kapatılan Florya yönündeki yan yol da söndürme işleminin ardından yeniden trafiğe açıldı.

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