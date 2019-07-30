İstanbul Pendik’te trafikte hamile kadının içinde bir araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel tahliye edildi.

Baklavacılık yapan iki zanlı, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel ile avukatları katıldı. Duruşmada, Yunus Emre Bahçıvan, hamile eşi Ayfer Bahçıvan ve avukatı da hazır bulundu.

İki kardeş mahkemedeki ilk ifadesinde üzgün ve pişman olduklarını söyledi. Hasta olan annelerinin yanına gittiklerini söyleyen Sel kardeşler bu nedenle gergin olduklarını iddia etti.

Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan ise ifadelerinde henüz doğmamış çocuklarının ve kendilerinin haklarını helal etmediklerini söyledi.



ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Mahkeme, olaya ilişkin delillerin güvence altına alındığı ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunmadığı gerekçesiyle, Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı uygulanacak.

20 YIL HAPİS İSTEMİ

Zanlılar "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 20’şer yıl hapis istemiyle yargılanıyor.



NTV WHATSAPP HATTINA GELDİ

Olay 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu. NTV WhatsApp hattına gelen görüntülerin yayınlanmasıyla iki zanlı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.