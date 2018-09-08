Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki motosiklet, Yunus Emre Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Dalkılıç ve beraberindeki Halil Karataş (47) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Dalkılıç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Balıkesir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Gökhan Dalkılıç (48) yönetimindeki motosiklet, Yunus Emre Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra devrildi.