OLAY YERİNDEN KARELER Balıkesir'de yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

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Balıkesir'de yolcu otobüsü hareket halindeyken alev aldı, araçtan çıkamayan 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.



Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Çanakkale Küçükkuyu'dan Ankara'ya gidiyordu. Ankara plakalı araçta 34 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin vardı.



Balıkesir-Edremit kara yolu Gökçeyazı Mahallesi mevkisinde, otobüsün orta kısmında yangın çıktı, alevler arka kısma doğru ilerledi.

BAZI ÖLÜMLER EZİLME NEDENİYLE OLMUŞ



İddiaya göre durumu fark edemeyen şoför bir süre daha yoluna devam etti. Yolcuların uyarısı üzerine şoför aracı durdurdu ancak otobüste büyük panik yaşandı. Yolcular arka kapıya doğru ilerleyince izdiham yaşandı, ezilenler oldu.



Araçtan çıkamayan 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Yaralılardan Saniye Yılmaz, Dursun Ata, Elif Ata, Merve Pehlivanoğlu ve Semra Başar, Atatürk Şehir Hastanesi'nde, Türkan Tansuoğlu, İhsan Ali Hamsioğlu, Elif Kurtar ve Sude Kurtar, Balıkesir Devlet Hastanesi'nde, Güler Tezel, Seher Yonter, Özgün Okur, Övgü Okur, Hüseyin Emre Kahraman ve Berra Kahraman ise İvrindi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Alevler bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç tamamen yandı.



ŞOFÖR GÖZALTINDA



Otobüs şoförü gözaltına alındı. Ayrıca polis kurtulan yolcuların da ifadelerine başvurdu. Daha kolay tutuşan 10 numara yağ ya da kaçak mazot kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.



VALİ YAZICI: YARALILARDAN DURUMU AĞIR OLAN YOK



NTV canlı yayınına telefonla bağlanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, olayla ilgili soruşturma başladığını bildirdi.



Vali Yazıcı, yangın çıkan otobüsün Küçükkuyu'dan Ankara istikametine gittiğini söyledi. Yazıcı, 15 kişinin farklı hastanelere sevk edildiğini, durumu ağır olan yaralı bulunmadığını kaydetti.



Diğer yolcuların Gökçeyazı Jandarma Karakolu'nda bilgilerine başvurulduğunu aktaran Yazıcı, "Ölenlerin kimlik tespitini henüz yapamadık. Şoförün bilgisine başvuruluyor" dedi.



Geç tahliye iddiasıyla ilgili de konuşan Vali Yazıcı, soruşturmanın devam ettiğini ve yolcuların da bilgisine başvurulduğunu belirtti.



''Yangının sebebi henüz belli olmadı'' diyen Yazıcı, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

YANGININ NEDENİ KAHVE MAKİNESİ Mİ?

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, şunları kaydetti:



"Şoför ve muavinin verdiği bilgiye göre, kahve makinesinden çıkan yangın sonrası otobüs şoför tarafından sağa yanaştırılıyor ve sakince aşağı inilmesi söyleniyor. Otobüste 34 yolcu 3 de mürettebat 37 kişi varken, arabadan inenlerin toplam sayısı şu anda 29 olarak hesaplandı. Yani 5 tane insanımız arabada. Şu anda savcımız, olayın başında tespitleri yapıyor, otobüsten inmiş insanların, ulaşım firmasının listesiyle."



Çok fazla yaralı olmadığını belirten Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ufak tefek yaralanmalar var hızlı inmekten kaynaklı. Hepsinin şu anda sakin bir şekilde ifadeleri alınıyor, otobüs şoförünün ve muavinlerin. Elim bir kaza. Vatandaşımız panikle araçtan inerken birbirlerini ezmesi ve yangının da hızla büyümesi sonucu burada hızlı bir sonuç alınıyor. İtfaiye grup amirliğimiz Edremit-Balıkesir yolu arasındaki Gökçeyazı beldemize 2 dakika içinde gelip müdahale ediyor. Fakat birbirlerini ezdiklerinden dolayı kapının önünde sıkışanlar, alevlerden kaynaklı, vatandaşlar tarafından kurtarılabilenler kurtarılıyor ama tahminlerimize göre 5 vatandaşımız burada, aracın içinde zehirli dumandan boğularak, daha sonrasında da alevlerin içinde kalarak vefat etmiş bulunmaktadır. Hepimizin başı sağ olsun."

VALİ YAZICI, OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU



Olay yerine giden Vali Yazıcı, beraberindekilerle inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Yazıcı, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, otobüste 34 yolcu ve 3 mürettebat bulunduğunu söyledi.



Yangının saat 13.15'te başladığı bilgisini aldıklarını ifade eden Vali Yazıcı, şöyle konuştu:



"Yolcularımızdan ne yazık ki 5 tanesi hayatını kaybetti. İlk verdiğimiz bilgilerde 3 yetişkin 2 çocuk şeklinde vermiştik ama son durum 4 yetişkin 1 çocuk şeklinde, 15 yolcu 3 farklı hastaneye kaldırılmıştı, bunlardan 4'ü taburcu oldu. Hastanelerde 11 tane yolcu var, 1'i ağır o da Atatürk Şehir Hastanesi'nde. Yangına neyin neden olduğu henüz netleşmedi, itfaiye raporu henüz oluşmadı, teknik değerlendirmeler yapılıyor. Zaten bu bir kaza değil yangın, otobüsün içinden başlayan bir yangın. Yaralılarımıza şifa diliyorum."



Yolun ulaşıma açıldığını aktaran Yazıcı, kahve makinesinden yangının çıktığı yönündeki iddialar konusundaki soruya ise, "Cumhuriyet savcımız da geldi, konuyu burada değerlendirdi. Henüz teknik ekip tam çalışmayı bitirmedi, o yüzden, 'şundan başladı' şeklinde bilgi veremiyorum ama otobüsün içinden başladığı şeklinde bilgimiz var. 17 yolcumuzun Gökçeyazı Karakolunda bilgilerine başvuruldu, sürücü de burada şu anda" şeklinde cevap verdi.

Yangının neden ve nasıl çıktığı bilirkişi incelemesiyle kesinleşecek.