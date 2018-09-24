Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin kırsal Konakpınar Mahallesi yakınlarındaki merada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, 10 arazöz, 1 dozer, 3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.