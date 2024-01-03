Balon balığı faciası: 7 kişiden 1'i entübe edildi

"DOKUNMAK BİLE ETKİLİYOR"



Hastalara destek tedavilerine devam ettiklerini anlatan Prof. Dr. Sebe, "Bu balon balığının panzehiri yok. İçerisinde 'tetradoksin' dediğimiz özellikle balığın bağırsak ve karaciğerinde çok toksik bir madde var. Kişiler dokunmakla bile etkilenebiliyor. Bu balıklar yakalandıktan sonra imha edilmesi gerekiyor. Kıyıya çıkartılmaması gerekiyor. Çünkü ekosisteme, canlılara, kedilere, köpeklere toksik bir balık türü. Çoğu zaman ölümcül olabiliyor, hastaları felç bırakabiliyor. Bu balıkla temas eden kişiler, ilk 3 saatte hastaneye hemen ulaşmaları gerekiyor. Erken tedavi çok önemli. Hastanın ek hastalığı varsa daha çok etkileniyor. Çok miktarda tüketilmişse, bu hastalarda kayıp oranı daha yüksek görünüyor. Spesifik bir tedavisi yok. Destek tedavisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastamıza da plazma terapi tedavisine almayı düşünüyoruz. Çocuk hastaların durumu iyi, herhangi bir semptomları yok. 24 saat tamamlanınca taburcu etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu

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