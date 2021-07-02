Banka hesabını dublör kullanarak boşaltan 3 zanlı yakalandı

Sahte belge düzenleyerek yurt dışında yaşayan kişinin hesabındaki yüklü miktar parayı çektikleri belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan bir vatandaşın uzun süredir işlem yapmadığı ve 1 milyon 500 bin lira bulunan banka hesabının boşaltıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

DUBLÖR KULLANARAK BOŞALTMIŞLAR



Ekipler, biri banka çalışanı 4 kişinin sahte belge düzenleyerek ve dublör kullanarak söz konusu hesabı boşalttığını tespit etti.



Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 3'ü yakalandı.



Aramalarda, 4 cep telefonu, tablet bilgisayar ve 2 hard diskle sahte belge hazırlamada kullanılan makineler ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

"SİZLER GİBİ BEN DE MAĞDUR OLDUM'