İstanbul Maltepe'de, takip ettikleri iş insanının aracından 24 bin lira çalan hırsızlar kaçtı.

Tuzla’daki bir bankadan para çeken iş insanı Ahmet K., Maltepe yönüne doğru hareket etti. Bu sırada üzerinde plaka bulunmayan başka bir araçta bulunan iki hırsız, Ahmet K.'yi takibe aldı.

İş insanını Maltepe’ye kadar takip eden hırsızlar, Ahmet K.'nin aracını park etmesinin ardından araca yaklaşıp sağ ön camını kırdı, araçtaki yaklaşık 24 bin lirayı alıp kaçtı.



Aracına döndüğü sırada camın kırıldığını ve paranın yerinde olmadığını gören iş insanı, durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç üzerinde delil çalışması yapıp, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Polis, eşkalleri belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.



Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin iş insanını takip ettikleri, park halindeki otomobilinin yanına gelerek bir süre bekleyip çevreyi gözetledikleri, daha sonra alarmın çalıp çalmadığını kontrol ettikleri aracın camını kırıp parayı alıp kaçmaları görülüyor.

