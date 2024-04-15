Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (15 Nisan 2024 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 81,29 seviyelerinde kaydedildi.



Su miktarı; Istrancalar'da yüzde 42,89, Terkos'ta yüzde 86,19, Sazlıdere'de yüzde 60,27, Alibey'de yüzde 66,63, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 92,15, Darlık'ta yüzde 86,35, Elmalı'da yüzde 88,46, Pabuçdere'de yüzde 73,51 ve Kazandere'de yüzde 74,52 olarak kaydedildi.



Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 189,32 milyon metreküp su alındı. İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 310 milyon 96 bin metreküp olarak hesaplandı.



Bu yılın ilk 4 ayında barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 248,89 kilogram oldu.



Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 706,18 milyon metreküp olarak kaydedildi.



İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 92 bin metreküp olarak ölçüldü.



SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI



İSKİ istatistiklerine göre, 15 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 32,95, 2015'te yüzde 97,32, 2016'da yüzde 86,69, 2017'de yüzde 87,38, 2018'de yüzde 91,21, 2019'da yüzde 92,93, 2020'de yüzde 70,07, 2021'de yüzde 80,48, 2022'de yüzde 87,91, 2023'te yüzde 45,18 iken, bugünkü oran yüzde 81,29 olarak kayıtlara geçti.