Baraj doluluk oranları 2024: İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu? (29 Ocak 2024 İSKİ baraj doluluk oranı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 29 Ocak 2024 tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranları yükseldi. İşte ayrıntılar.



29 OCAK BARAJ DOLULUK ORANLARI



İSKİ tarafından yeni baraj doluluk oranları açıklandı. Bu hafta oldukça etkili olan yağışların ardından genel baraj doluluk oranı yüzde 64,98 seviyesine yükseldi.



İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



İşte İstanbul'da bulunan barajların son 14 gündeki doluluk oranları;



Ömerli Barajı 83,88



Darlık Barajı 82,15



Elmalı Barajı 88,62



Terkos Barajı 53,86



Alibey Barajı 70,87



Büyükçekmece Barajı 55,87



Sazlıdere Barajı 46,18



Istrancalar Barajı 61,87



Kazandere Barajı 59,56



Pabuçdere Barajı 34,49