Baraj gölünde kaybolan kuzenlerden acı haber

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.



Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yarseli Baraj Gölü’ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.