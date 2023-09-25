Baraj gölünde kaybolan kuzenlerden acı haber

Hatay’da dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenden acı haber geldi. Ekipler, kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaştı.

Baraj gölünde kaybolan kuzenlerden acı haber

’ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Gölü’nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne’nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Baraj gölünde kaybolan kuzenlerden acı haber - 1

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarseli Baraj Gölü’ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

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