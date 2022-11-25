Barajlar alarm veriyor: 58 günlük suyumuz kaldı

İstanbul barajlarının doluluk oranları son 1 yılın en düşük seviyesi olarak ölçülürken Kocaeli’de içme suyu olarak kullanılan barajlarda azalmaya yaşandığı kaydedildi.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli’nin bazı ilçelerinde içme suyu kaynağı olarak kullanılan barajların Yuvacık ve Namazgah olduğunu belirterek, Dilovası, Gebze, Darıca ve Çayırova’da ise Denizli ile Cumaköy göletlerinin kullanıldığını ifade etti.

11 Kasım 2022 tarihinde Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 21, Namazgah Barajı’ndaki oranın yüzde 47, Denizli ve Cumaköy göletlerinin doluluk oranının yüzde 86 olarak kaydedildiğini vurgulayan Prof. Dr. Veli, Sapanca Gölü’ndeki su miktarının da bir miktar azalarak, 31,28 metre düzeyine indiğini kaydetti.

"58 GÜNLÜK BİR SU KAPASİTEMİZ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Prof. Dr. Veli, Kocaeli’de belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başına günlük ortalama su miktarı 236 litre olduğunu ifade ederken 58 günlük bir su kapasitesi olduğunu açıkladı. Kuraklık devam ederse su temini ve yönetimi konusunda yerel yönetimlerin sıkı bir şekilde planlamalar yapması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Veli, Bbu konuda projeler, çalışmalar yapılması gerekmektedir" dedi.

"BETONLAŞMANIN ÖNLENMESİ GEREKİR"

Su kaynaklarının azalmamasına ilişkin çalışmaların yapılması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Veli bu çalışmaları şöyle sıraladı:

"Mevcut su kaynaklarının maksimum verimle kullanılması ve su israfının önlenmesi, betonlaşmanın önlenmesi, havadaki nemi artırabilecek ağaçlık alanların artırılması, kullanılmış suların ileri düzeyde arıtılarak yeniden kullanılabilmesi, doğaya zarar verecek gazların atmosfere salınımının önlenmesi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN 2040 YILINA KADAR SU SIKINTISI ÇEKMESİ MUHTEMEL"

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada tüm ülkelerin 2040 yılında su sıkıntısı çekeceğinin öngörüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Sevil Veli, Türkiye'nin de su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.