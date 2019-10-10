Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DAEŞ terör örgütlerine karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı 2. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.

Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

TEL ABYAD'DAKİ HEDEFLER VURULUYOR



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine de obüs atışları yapılıyor.



Zaman zaman yoğunlaşan atışlar sonrası bölgeden dumanların yükseldiği gözleniyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerince obüs atışları aralıklarla sürdürülüyor.

KOMANDOLAR SINIRDAN GEÇTİ

Tel Abyad ve Resulayn'daki hedeflerin havadan imha edilmesinin ardından dün saat 22.00 sıralarında kara birlikleri de harekata katıldı. Bölgeye sevk edilen askeri çekici, sınır duvarını kaldırdı.



Şanlıurfa'da konuşlu komandolar, açılan noktadan Suriye'ye geçiş yaptı. Bölgeye ilk giren komandoların, Tunceli ve Kayseri'den gelen özel birlikler olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; sahadaki komandoların, elektronik olarak işaretlediği koordinatlar doğrultusunda, ihtiyaç olan bölgeler "ani hava harekatı" ve "ani topçu atışı" ile vuruluyor.

Resulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

VİDEO: DUVAR KALDIRILDI, KOMANDOLAR SINIRI BÖYLE GEÇTİ



MSB: BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından da harekata ilişkin açıklama yapıldı.

Harekatın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı, gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi" denildi.

MSB'den harekata ilişkin yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

''Dün saat 16.00'da başlayan Barış Pınarı Harekatı gece boyunca planlandığı gibi icra edilmiş ve başarılı bir şekilde devam etmektedir. Barış Pınarı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan 'Meşru Müdafaa Hakkı' çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Barış Pınarı Harekatı’nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Sivil/masum kişiler, harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost/müttefik ülke unsurları ve çevreye zarar vermemek için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.''

''HEDEFLER HASSASİYETLE TESPİT EDİLİYOR''

Bakanlık, harekat kapsamında ateş altına alınan hedeflerin uydu/hava fotoğrafları, insansız hava araçları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hassasiyetle tespit edildiğini de bildirdi.

"TERÖRİSTLER OKUL VE HASTANELERE GİZLENEREK SALDIRI YAPIYOR"



Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin, halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek Türkiye'deki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırdığını ve masum sivil vatandaşların yaralandığı bildirildi.



AKÇAKALE'YE YENİ ASKERİ SEVKİYAT



Harekat kapsamında Şanlıurfa Akçakale'de bulunan zırhlı askeri araçlar, sınır hattında sürekli hareket halinde bulunuyor.

SEVKİYAT GÖRÜNTÜLERİ

Bu arada, zırhlı araçlardan oluşan bir konvoy da Suriye sınırında konuşlu bulunduğu yerden hareket ederek, farklı bir noktaya intikal etti.

Harekat çerçevesinde, Şanlıurfa'dan yola çıkan ve Suriye Milli Ordusu mensuplarını taşıyan 20 zırhlı araç da, güvenlik önlemleri altında Akçakale ilçesine ulaştı.

Araçlar, daha sonra ilçedeki askeri birliğe giriş yaptı.

SURİYE MİLLİ ORDUSU FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRDİ

Harekat kapsamında, Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki bölgelere girdi.

SMO, Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da, Özgür Suriye Ordusu adı altında TSK'ya destek vermişti.

KÖYLER TERÖRDEN ARINDIRILIYOR



Bu arada harekat kapsamında, gün içinde Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Berzan, Cüdeyde, Gısas ve Hamidiye köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve aşağı Kişto köyü YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

SMO, köylerde arama tarama faaliyetleri yürütüyor, güvenlik tedbirleri alıyor.



TEL ABYAD'DA YPG/PKK'LILAR SİLAHLARINI BIRAKARAK KAÇTI



Tel Abyad'ın batısında terörden arındırılan El Yabse ve Tel Fander köylerinde arama tarama çalı��maları sürüyor.



Aramalarda, YPG/PKK'lı teröristlerin köyden kaçtıktan sonra geride bıraktığı hafif ve ağır makineli tüfekler ile mühimmat ele geçirildi.



AA: RESULAYN'DA AŞİRETLER YPG'Lİ TERÖRİSTLERLE ÇATIŞIYOR



Anadolu Ajansı (AA), Barış Pınarı Harekatı'nın hedefindeki Resulayn'da aşiretler ile bölgeyi işgal eden terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktığını duyurdu.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Resulayn ilçesine bağlı Ummul Hayr köyünde, Baggara aşireti ve diğer bazı aşiretler, YPG/PKK'lı teröristlere karşı koydu.



Çok sayıda aşiret Türk güvenlik makamlarıyla temasa geçerek Türkiye'den destek istedi.



Öte yandan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Siyası Ofis Sorumlusu Selim Abdüzaziz Müslat, önceki günkü toplantılarında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin barış ve istikrarı sağlama, terörle mücadeledeki rolünü çok değerli ve önemli buluyoruz. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı askeri harekatını canı gönülden desteklediğimizi ifade ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TERÖRİSTLER LASTİK VE MAZOT YAKIYOR



Tel Abyad ilçe merkezini işgal eden YPG/PKK, burada TSK'ya ait Silahlı İnsansız Hava Araçları'nın (SİHA) görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor.

Öte yandan SMO'nun Tel Abyad ve doğusundaki Resulayn'da ilerleyişi devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DİREKTİFİYLE BAŞLADI

Barış Pınarı Harekatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifinin ardından savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla 9 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'da başladı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

180'DEN FAZLA HEDEF İMHA EDİLDİ

Hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vurulmaya başlandı. Top ve ÇNRA (çok namlulu roketatar sistemi) atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak, mevziler ateş altına alındı.



VİDEO: BÖLGEDEKİ TEHDİT NASIL YOK EDİLECEK?

Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından savaş uçakları bir kez daha havalandı. Belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

VİDEO: HAREKAT GENELKURMAY'DAKİ MERKEZDE İZLENDİ

Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, sabahın ilk ışıklarına kadar Karargah'taki çalışmalarını sürdürdü.

Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.

VİDEO: BARIŞ PINARI HAREKATI'NIN İLK ANLARI (NTV EKİBİ SINIR HATTINDA)