Barış Pınarı Harekatı'nın üzerinden 4 yıl geçti

GERİ DÖNÜŞLERİ TEŞVİK İÇİN ADIMLAR ATILDI



Harekatın tamamlanmasının ardından TSK ve SMO birlikleri, bölgenin güvenliğini sağlamaya ve terör nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin geri dönmesi için gerekli koşulları oluşturmaya odaklandı.



Bölgenin terörden temizlenmesinin ardından yerel meclisler kurularak bölge halkına hizmet sunulmaya başlandı.



Türkiye koordinesinde kurulan meclisler, bölge halkına hizmetin yanı sıra yeni istihdam fırsatları yaratacak bazı projeleri hayata geçirdi.



Yerel meclislerin altyapı çalışmaları ve gayretleriyle bölgedeki su ve elektrik sorunu da büyük oranda giderildi.



Sağlık, eğitim ve hizmet alanlarındaki yatırımlar sonucu geri dönüşlerle bölgenin nüfusu 250 bini buldu. Tel Abyad gümrük yetkililerinden alınan bilgilere göre, hareketin başından bu yana Tel Abyad gümrük kapısından ülkesine geri dönüş yapanların sayısı 35 bine ulaştı.



ALTYAPI PROJELERİ İÇİN YEREL İMKANLAR KULLANILIYOR



Terör örgütü PKK/YPG, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinden çıkarılırken, çok sayıda altyapı ve kamu binalarını tahrip etti.



Her iki ilçedeki yerel mecliste tahrip edilen altyapı ve kamu hizmet binalarının yeninden imarı için imar ofisleri kuruldu.



Onarım, bakım ve yeniden imar projeleri için Tel Abyad’da içinde kilit taş fabrikası, petrol rafinerisi, çimento fabrikası ile mıcır ocağının bulunduğu şantiye sahası açıldı. Buradan çıkarılan malzemeler, Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarında kullanıldı.



Bu yıl Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, Sluk beldesinde çevre düzenleme projesi çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi. Sluk beldesinde, ana ve çevre yolunda asfalt serimi, kaldırımlarda kilit taş döşeme çalışmaları yapılırken; diğer yandan da yıllarca bakımı yapılmayan kanalizasyon şebekesinin yenileme çalışmalarına başlandı.



474 OKULDA 46 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR



Bölgede, Türkiye koordinesinde eğitime hazır hale getirilen 474 okulda bu sene ilkokul, ortaokul ve lise çağında 46 bin öğrenci dersbaşı yaptı.



Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki okullarda, Suriye Geçici Hükümeti'nin belirlediği müfredat işleniyor.



Ayrıca bu yıl, Suriye Geçici Hükümeti’nin Eğitim Bakanlığına bağlı Özgür Halep Üniversitesi, Tel Abyad'da 10 bölümle eğitime açılması öğrenciler için umut oldu.



Üniversite eğitimini sürdürmek için 3 yıl beklediğini söyleyen Tel Abyadlı Bener Ali, hayalini gerçekleştirmek için yeni bir adım attığını belirtti. Sınıf öğretmenliği bölümüne başvuru yaptığını söyleyen Ali, tıp ve mühendislik gibi bölümlerin de açılmasını istedi.



Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı esnasında ABD ve Rusya ile ayrı ayrı mutabakatlar yaptı. Bu mutabakatlar uyarınca Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinlikteki alandan PKK/YPG'nin çekileceğini vadeden ABD ve Rusya, aradan 3 yıl geçmesine rağmen verdikleri sözleri yerine getirmedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin