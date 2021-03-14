Bartın'da 103 kişi hastanelik oldu: Suları kaynatın uyarısı

Bartın'da ilçesinde rahatsızlanan 103 kişi hastaneye başvurdu. Şüphe üzerine şebeke suyundan numune alındı.

DHA 14.03.2021 - 11:49

Bartın'da 103 kişi hastanelik oldu: Suları kaynatın uyarısı

Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu Amasra ilçesinde son 3 günde 103 kişi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Çoğu serum takıldıktan sonra taburcu edildi. İl sağlık müdürlüğü ekipleri ilçede inceleme başlattı.

Mahallelerde bulunan çeşmeler belediye ekipleri tarafından kapatıldı. Şebeke suyu hattından numune alarak, laboratuvara gönderdi.

Laboratuvar sonuçlarının yarın çıkacağı bildirildi.

''SULARI KAYNATIN''

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, net bir bulguya rastlanılana kadar suların kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu.

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