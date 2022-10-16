Bartın'da (Amasra) maden ocağında grizu patlaması: 41 can kaybı

Bartın'da meydana gelen grizu maden patlamasında 41 işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında eksi 300 kotunda patlama meydana geldi.



Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İncelemelerde bulunmak üzere bölgeye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, durumu belirsiz işçiye ulaşıldığını ve can kaybının 41'e yükseldiğini söyledi.

11 yaralıdan 5'inin tedavisi Bartın'da sürüyor. 5'i entübe edilen 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.



"PATLAMANIN SORUMLULARI SORUŞTURMAYLA ORTAYA ÇIKACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Patlamanın hemen ardından tüm kurumlar seferber oldu. Yeraltındaki son işçiye de ulaştık. Can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Patlamanın sorumluları soruşturmayla ortaya çıkacak. Amasra en ileri maden teknolojilerine sahip. Biz kader planına inanmış insanlarız" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söyledi.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

BAKAN DÖNMEZ: AMASRA MÜESSEMİZDE KÖMÜR ÜRETİMİNE ARA VERİYORUZ

Bölgede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bakan Dönmez şöyle konuştu:



''Ekiplerimiz, ocakta kısmi devam eden yangınla mücadele ediyor. O alanı kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi. Kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle yangını kontrol altına alacağız. Tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için Amasra müessemizde kömür üretimine ara veriyoruz.''

BAKAN BOZDAĞ: SORUŞTURMAYI 5 SAVCI SÜRDÜRÜYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise şunları söyledi:



''Aldığım bilgilere göre yaralılarımızın önemli bir kısmı taburcu oldu. Şu anda Çam Sakura'da yatan ve Bartın hastanesinde olan bazı işçilerimiz dışında hastanede olan da kalmadı. Tedbirler geliştirilerek uygulamaya devam edilecektir. İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5'e çıkarıldı. Şu anda soruşturmayı 5 savcı sürdürüyor. Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır.''

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İlk etapta 3 savcının görevlendirildiği soruşturmada, 2 savcı daha devreye girdi. 5 cumhuriyet savcısı, olayı aydınlatmak için çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.

Facianın meydana geldiği madenin krokisi

BAKAN YANIK: PSİKOSOSYAL DESTEK EKİPLERİ BÖLGEDE



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Amasra'daki maden kazasında psikososyal destek ekiplerinin derhal bölgeye intikal ettiğini bildirdi.



Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin, "Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diledi. Bahçeli, "Maden ocağında emek ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın mücadelesini verirken hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, hastanelere nakledilip tedavileri devam eden işçi kardeşlerimize de şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU BARTIN'DAKİ FACİA BÖLGESİNDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bartın'daki maden faciasının yaşandığı bölgeye gitti. Kılıçdaroğlu, "41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına. Neden bu kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor" dedi.



CHP de Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Bartın'a bir heyet gönderdi. Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve bölge milletvekilleri bölgede incelemelerde bulundu.

AKŞENER'DEN AÇIKLAMA



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarına katılan herkese, madencilerimize, gönüllülerimize ve bütün ekiplere teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, bir daha bu acıları yaşatmasın" dedi.

Beraberindeki heyetle maden ocağına gelerek incelemelerde bulunan Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Akşener, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek "Allah, şehitlerimizi inşallah Peygamber Efendimize komşu kılsın. Allah onların şefaatlerinden ailelerini faydalandırsın" ifadesini kullandı.



VİDEO: FACİA ÖNLENEBİLİR MİYDİ?