Bartın'da iki işçi servisi çarpıştı: 1 ölü, 29 yaralı

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.



Yaralanan 2'si ağır 29 kişi hastaneye kaldırıldı.



Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.



Tedbir amaçlı hastaneye götürülen sürücü Erol A'nın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüleceği öğrenildi.



Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.



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