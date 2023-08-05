Bartın’da plaja kaya parçaları düştü

Bartın’ın Kurucaşile ilçesi Ovatekkeönü plajına dağdan kopan kayalar düştü. Tedbir amaçlar plajın bir kısmı ve yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Bartın’da plaja kaya parçaları düştü

Akşam saatlerinde Ovatekkeönü plajı yakınındaki yamaçtan kopan kaya parçaları, kumsal alana yuvarlandı.

Yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanan kaya parçaları, sahilde bulunan tatilcileri endişelendirdi. Tatilciler, olayın yaşandığı bölgeden uzaklaşırken, durumun haber verilmesi üzerine plaja jandarma ekipleri sevk edildi.

Plaja düşen kayalıkların bulunduğu bölüm ile Alapınar mahallesine giden yol şerit çekilerek kullanıma kapatıldı.

Bartın’da plaja kaya parçaları düştü - 1

Kayaların düştüğü alanda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleriNİN inceleme yapacağı öğrenildi.

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