Bartın'da Demirciler Mahallesi'ndeki apartmanın dördüncü katında yangın çıktığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine hareket etti.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dairede gerçekleştirilen incelemede S.B.D. ve C.Y.A.'nın sahte içki imalatı yaptığı tespit edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen küçük çaplı yangının, sahte içki imalatında kullanılan kazanlardaki genleşme sonucu meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirlendi.
Patlamada hafif yaralanan S.B.D., 112 Acil Servis ekibince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisi tamamlanan S.B.D. ile C.Y.A. gözaltına alındı, dairede bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.