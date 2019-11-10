Bartın'da UNESCO Listesi'nde bulunan kaleden kanalizasyon suyu akıyor

Bartın bulunan 'Amasra Kalesi' bakımsızlığı nedeniyle tepki topluyor.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi.

Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini çevreleyen, toplam uzunluğu 2 bin metre olan kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı.



Son 1 haftadır kale duvarının içinden kanalizasyon aktığı görüldü. Kaleiçi ve Boztepe mahallesini birbirine bağlayan Kemere Köprüsü’nde yaşayan kanalizasyon atığını gören vatandaşlar ve turistler duruma tepki gösterdi.

Yaklaşık 10 yıldır zaman zaman akıntıya neden olan kanalizasyon atığı denizde de kirliliğe yol açtığı belirtildi. Belediye ekipleri yaptıkları kazılar sonucunda bir türlü akıntıya neden olan soruna çözüm bulamazken, yapılan işlemlerde işe yaramadı.