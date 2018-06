Başbakan Binali Yıldırım, Edirne Selimiye Camii Meydanı’nda gerçekleştirdiği miting programında partilileriyle buluştu. Başbakan Binali Yıldırım, "Sevgili Edirneliler, Kadir Gecemiz mübarek olsun, Ramazan’ımız mübarek olsun. Size milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdim. Edirne Osmanlı cihan devletine payitahtlık yapmış kutlu bir şehir. Bu milletin tarihine ışık tutuyorsun Edirne" diyerek sözlerine başladı.



"AK PARTİ TÜRKİYE’NİN PARTİSİDİR"

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin her yerini karış karış gezdiklerini anlatarak, "24 Haziran’da yeni bir destan yazacak mıyız? Vakit birlik vaktidir, vakit birlik vaktidir. 24 Haziran’da sandıkları tıka basa dolduracak mıyız? Fatih’in doğduğu şehre de bu yakışır. Kars’tan Ardahan’dan sizlere selam getirdik. Hamdolsun Türkiye’nin her yerine gidiyoruz. Çünkü AK Parti Türkiye’nin partisidir. 81 milyonun partisidir. Roman kardeşlerim 15 Nisan’da Külliyedeydiniz. Milletin adamı ile birlikte oldunuz" dedi.

16 yılda Türkiye’yi tam 3 kat büyüttüklerini anlatan Yıldırım, "Eğitimde dev yatırımları yaptık. 284 bin derslik yaptık evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Yurdun her yerinde 5 bin ambulans aldık. AK Parti iktidarından önce iktidarlar 3 bin metrelik Bolu Tünelini açamadı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de bu hafta çarşamba günü açılacak" şeklinde konuştu.



ESNAFA VERGİ MUAFİYET MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım, "Türkiye’nin neresinde yaşarsanız yaşayın vatandaşlarımızın mutluluğu, huzuru, refahı bizim en önemli işimizdir. Emeklilerimize dini bayramlar öncesi ikramiye kararı aldık. Onu bile çarpıtmaya çalıştılar. Aldılar mı? Aldılar. Güle güle kullansınlar. İmkanlarımız geliştikçe daha fazlasını vereceğiz. Edirne’den esnafa müjde veriyorum. Türkiye’nin her tarafında 750 bin esnafımızın vergi veriyorlar. 9 binin altında kazanç sağlayanlar vergiden muaf olacaklar. İmar barışı yaptık. Bu da çok önemlidir. En az 13 milyon hane nüfusa göre 40 milyon vatandaşın devletle, belediye ile sorunu var. Dedik ki, ‘Devletle millet kavgalı olmaz’. Bunun için barışı elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Geçtiğimiz cuma günü başladık. Çok müthiş bir ilgi var. Kat mülkiyeti, imar sorunu olan herkes bundan faydalansın diyoruz" dedi.



"ASIL İLKELLİK, YERLİ, MİLLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR"



"Türkiye büyüdükçe seçim üzerinden ayar vermeye çalışıyorlar" diyerek muhalefet partilerine seslenen Yıldırım, "Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın istiyorlar. Bunların sadece dışarıda değil, içeride de şakşakçıları var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye’nin önünü kesemezler. Türk Akımı projesi bu yıl sonunda tamamlanıyor. Yerli milli insansız hava araçlarımız İHA’lar, SİHA’lar teröre göz açtırmıyor. Kendini milli olarak tanıtan İnce de, yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyor. Asıl ilkellik buna karşı çıkmaktır. Senin bildiğin bu otomobil, basit bir otomobil değil, sürücüsüz olmadan da gidecek, akıllısını yapıyoruz, sürücüsü olmadan da gidecek. Aklını başına alda, milli, yerli otomobile karşı çıkma" şeklinde konuştu.



İNCE’NİN DEMİRTAŞ ZİYARETİNE SERT TEPKİ



Yıldırım, "Aday olduğu gibi Edirne’ye geldi. Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. PKK’nın burada yatan, 6-4 Ekim olaylarında insanları sokağa çağırarak, 53 tane insanımızın kanına giren cezaevindeki, teröre destek verenlere moral vermeye gidiyor. Bu milletin polisini, sivil vatandaşına katledenlere destek olamazsın, destek veremezsin, moral veremezsin. Generallerin apoletlerini sökmekle tehdit edemezsin. Alpaslan da bizim, Fatih de bizim, Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Edirne, 2023 yılında 100. yılımızda durmak yok. Ak kadroları, Cumhur İttifak’ını meclise göndermek için durmak yok. Teröristlere, onları destekleyenlere hak ettikleri cevabı verecek miyiz?" dedi.



"BU SEÇİM İKİ ZİHNİYET YARIŞIDIR"



Yıldırım, seçimlerde partilerin değil, iki farklı zihniyetin mücadelesine sahne olduğunu ifade ederek, "Aslında iki zihniyet yarışı var. Birisi Türkiye’yi muasır medeniyetin üstüne çıkaran Erdoğan ve arkadaşları, öte yandan AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’ye kazandırdıklarını yıkmaya çalışacaklarını, durdurmaya çalışacaklarını söyleyen yıkım ekibi. Terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Yakaladığımız bir terör üyesi ne diyor? ‘PKK ve HDP’nin başlattığı hendek tartışmasında ve 15 Temmuz’da biz PKK ile FETÖ ile birlikte çalıştık’ Bunlar proje örgütleri, tam bir terör kardeşliğidir. Bunların ruhları, kirli emelleri birdir" dedi.



"BİZ SAĞ OLDUKÇA, YÜZÜ KANDİL’E, PRENSİLVALYA’YA DÖNÜK OLANLAR ASLA İFLAH OLAMAYACAKLAR"



Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede kararlılık mesajları vererek, "Sahaya çıkan adaylarının Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a karşı söylemlerin dışında, terörle nasıl mücadele edecekleri ile ilgili bir şey söylüyorlar mı? Çünkü bunlar terörü destekleyenlerle iş birliği halindeler. Dün Aybüke öğretmenimizin şehadetinin birinci yıl dönümüydü. Aybüke öğretmenimizin kanı yerde kalmamıştır, hiçbir vatandaşımızın kanı yerde kalmayacaktır. Bunlar milletin yüzüne nasıl bakıyorlar. Tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Biz sağ oldukça, yüzü kandile, Prensilvalya'ya dönük olanlar asla iflah olamayacaklar. Bizim kalbimiz de, aklımız da milletimizle beraber. İnsanlıktan nasibini alamayan terör örgütü nereye giderseniz gidin, Kandil'e de gitseniz sizi bulacağız. YPG, PKK, DHKP-C, FETÖ adınız ne olursa olsun kökünüzü kurutacağız. Efendim ‘çözüm’, ne çözümü kardeşim, vatandaşımızı katleden, ay yıldızıma el uzatanla çözüm olur mu? Tek çözüm tek terörist kalana dek mücadeleye devam etmektir. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısınız? İnşallah, Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız asla yere gelmeyecektir" dedi.



EDİRNE-İSTANBUL HIZLI TREN İNŞASI BU YIL BAŞLIYOR



Yıldırım, son olarak ise "Edirne-İstanbul arası hızlı tren inşasına bu yıl başlıyoruz. İstanbul’dan Edirne’ye gidiş bir saatin altına düşecek. Edirne’yi hem Avrupa’ya hem de Kars’a, Azerbaycan’a ve dahi Pekin’e kadar gidebileceksiniz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz ve bazı milletvekilleri ve eski bakanlar da Başbakan Binali Yıldırım’a Edirne mitinginde eşlik etti.

Başbakan Yıldırım, miting programının ardından Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Kongre Meydanı’nda saat 17.00’de gerçekleştireceği miting için Edirne’den ayrıldı.