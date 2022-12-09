Başörtüsü teklifi Meclis'te

AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı Anayasa değişikliği teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunuyor. Teklif; AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e geldi.

Başörtüsü teklifi Meclis'te

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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Ak Parti ve MHP'li kadın milletvekilleriyle birlikte başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

''336 milletvekilimizin imzasıyla birlikte, başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi birazdan AK Parti, MHP ve BBP'nin imzasıyla Meclis'e sunuyoruz''

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti. 

Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti. Hazır hale getiren teklif, Meclis'e sunuldu. 

Ancak Bütçe Görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor.

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