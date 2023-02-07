Başsavcılıktan deprem fırsatçılarına inceleme

Depremi fırsat bilen bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının fahiş oranda artırıldığı ihbarları üzerine inceleme başlatıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Ülkemizde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremi fırsat bilen, AŞTİ'de faaliyet gösteren bazı otobüs firmalarının bilet fiyatlarını 2-3 kat artırdığı, depremden etkilenen vatandaşların kullanımı için hayati öneme haiz battaniye başta olmak üzere birçok eşyanın fiyatlarının ilgili satıcılar tarafından fahiş oranda artırıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine 'fiyatları etkileme', 'mal veya hizmet satımından kaçınma' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmış olup, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir."



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