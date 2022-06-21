Başsavcılıktan Pınar Gültekin davası açıklaması

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi hakkında verilen karara ailenin avukatından sonra Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da itiraz geldi.



Başsavcılık, Cemal Metin Avcı'nın cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıkladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katil Cemal Metin Avcı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, cezası daha sonra haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Ceza kesinleşirse Cemal Metin Avcı 14,5 yıl sonra serbest kalacak.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da beraat etmişti.



Tartışmalara yol açan kararların ardından mahkeme gerekçesini açıklayacak.



Gerekçeli kararda, haksız tahrik indirimine ilişkin ayrıntılara da yer verilmesi bekleniyor.



Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli karar açıklandıktan sonra katil Cemal Metin Avcı'ya ve kardeşine ilişkin verilen karara itiraz edecek.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de dün mahkeme kararı sonrası itiraz edeceklerini açıklamıştı.

