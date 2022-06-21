Başsavcılıktan Pınar Gültekin davası açıklaması

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yarattı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki topladı. Ceza kesinleşirse, katil 14,5 yıl sonra serbest kalacak. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya indirim, kardeşine beraat kararlarının istinafa taşınacağını açıkladı.

Haberler - NTV Haber - DHA 21.06.2022 - 17:29

Başsavcılıktan Pınar Gültekin davası açıklaması

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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi hakkında verilen karara ailenin avukatından sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da itiraz geldi.

Başsavcılık, Cemal Metin Avcı'nın cezasının haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıla düşürülmesi ve kardeşi Mertcan Avcı'nın beraat kararlarının istinaf mahkemesine taşınacağını açıkladı.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada katil Cemal Metin Avcı, önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış, cezası daha sonra haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Ceza kesinleşirse Cemal Metin Avcı 14,5 yıl sonra serbest kalacak.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da beraat etmişti.

Tartışmalara yol açan kararların ardından mahkeme gerekçesini açıklayacak.

Gerekçeli kararda, haksız tahrik indirimine ilişkin ayrıntılara da yer verilmesi bekleniyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli karar açıklandıktan sonra katil Cemal Metin Avcı'ya ve kardeşine ilişkin verilen karara itiraz edecek.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de dün mahkeme kararı sonrası itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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