Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Pınar Gültekin davasını istinafa götürecek

Pınar Gültekin davasında verilen karar tartışılırken siyasilerden açıklamalar geliyor.

Muğla'da Pınar Gültekin'i varile koyup diri diri yakan Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yarattı.

Mahkemenin katile verdiği haksız tahrik indirimi tepki topladı. Ceza kesinleşirse, katil 14 buçuk yıl sonra aramıza katılacak.

''HUKUKİ SÜREÇLERİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ''



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından karara ilişkin açıklama yaptı.

''Mahkemelerin eksik ya da yanlış bulduğumuz kararlarının yeniden değerlendirilmesi için yargının kendi mekanizmaları ve süreçleri vardır'' diyen Çelik, hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceklerini belirtti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin grup toplantısında konuya değinerek, "cinayet davalarında iyi hal indirimi imkanı tanınmamalı "dedi. Bahçeli, ''Gerekirse bu tip suçlarda idam cezası da tartışılmalıdır" diye konuştu.



''HANGİ VİCDAN KABUL EDECEK?''



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında ''Haksız tahrik indirimini hangi vicdan kabul eder'' sorunu sorarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, ''Kadınların susmaması lazım. Kadınlara yapılan bütün haksızlıkların karşısında birlikte olmak zorundayız'' dedi.

BAKANLIK DAVAYI İSTİNAFA TAŞIYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin davasını istinafa götüreceklerini açıkladı.



Bakan Yanık, sosyal medya hesabından, "Muğla'da Pınar Gültekin’i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır" açıklamasında bulunarak, "En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz" dedi.

