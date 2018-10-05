Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Otopsisi tamamlanan askerlerin naaşı, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden cenaze araçlarıyla alınarak Batman Havalimanı'na getirildi.

Naaşlar buradaki törenin ardından memleketlerine yollandı.

Neşet Gök

25 yaşındaki Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Nurcan Gök (46), babası Turan Gök (49), kardeşleri Burak (19) ve Batuhan Gök (7) ile yakınları, caminin avlusunda Valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.



Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



KARDEŞTEN ASKER SELAMI

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Bu sırada törene askeri kıyafetle katılan şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan, cenazenin geçişi sırasında asker selamı verdi.



Gök'ün cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.



Şehit Uğur Göksu'nun cenazesinden kare

NİŞANLISINI ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Göksu (29) için Merkez Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki meydanda düzenlenen törende, anne Fidase, baba Arif Göksu ile yaklaşık 1 yıl önce nişanlandığı Nesrin Atağ taziyeleri kabul etti.



Şehit nişanlısının askeri üniformasını giyen ve tabutuna sarılan Atağ, "Hayallerimizi, umutlarımızı aldı hainler ama ağlamayacağım. Söz verdim" dedi. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Deliahmetoğlu Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun milletvekilleri Kemal Zeybek ve Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile vatandaşlar katıldı.



Şehit Çavuş Özgür Can İnce

BABASI VE KARDEŞİ ASKER ÜNİFORMASI GİYDİ

Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit İnce için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Cami avlusuna kortej eşliğinde getirilen tabutun başında askerler nöbet tuttu. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.



Ayakta güçlükle duran şehidin annesi Sündüz İnce, cami avlusuna sağlık ekiplerinin yardımıyla tekerlekli sandalyeyle getirilirken, şehidin babası Ömer ile kardeşi Ayhan İnce de cenaze törenine askeri üniformayla katıldı.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına alındı. Etimesgut ilçesindeki Elvanköy Mezarlığı'na götürülen İnce'nin naaşı, buradaki şehitliğe defnedildi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Ercan Topaca, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Yahya Şen

Uzman Çavuş Yahya Şen ise (24) memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nden alınarak, uçak ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne nakledildiği sırada şehit düşen Şen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, cuma namazı vakti Yüksek İhtisas Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale il merkezindeki Nur Camisi ve Külliyesi'ne getirildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, burada şehidin babası Emrullah Şen ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi. Cuma vakti İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Soylu ile Erdoğan ve diğer protokol üyeleri, şehidin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı. Bu sırada bir vatandaş Bakan Soylu'ya ''Vatan hainleri için idam istiyoruz" diye seslendi.



Şehidin naaşı, daha sonra Balışeyh ilçesi Akçakavak köyü mezarlığında defnedildi.



Törene, şehidin yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale milletvekilleri AK Parti'li Ramazan Can, MHP'li Halil Öztürk ve CHP'li Ahmet Önal ile Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile binlerce vatandaş katıldı.



Ali Hekim ve bir ay önce evlendiği eşi

BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Uzman Çavuş Ali Hekim'in naaşı Isparta'da defnedildi. Şehit Hekim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için Kuleönü kasabasındaki babaevine getirildi. Şehit için burada dua edildi. Ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği Valilik önüne götürüldü.



Cenaze törenine, şehidin annesi Ayşe, babası Hasan, kardeşleri Beyza, Burak, eşi Arzu Hekim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Burdur Valisi Hasan Şıldak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.



Şehidin annesi Ayşe Hekim törene ambulansla getirildi. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hekim'in naaşı, binlerce kişinin katılımıyla mezarlığa götürüldü.



Törene katılanlar tekbir getirip slogan attı. Şehidin cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'nda bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Hekim'in yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.



Şehit Süleyman Aydın'ın annesi

"2 AY SONRA DİĞER OĞLUMU GÖNDERECEĞİM"

Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi baba ocağında helallik alındıktan sonra Hacı Mustafa Camisi'ne getirildi.



Burada şehidin eşi Dilek ile baba Niyazi, anne Fatma, kardeşleri Sefa ve Merve, taziyeleri kabul etti. Şehidin babası Niyazi Aydın, terörü lanetleyerek, "Ağlamayacağım, hainleri sevindirmeyeceğim. Bir oğlum daha var, 2 ay sonra onu da askere göndereceğim." dedi.



Şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suluova Şehitliği'ne defnedildi. Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Amasya Valisi Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekilleri Hasan Çilez ve Mustafa Levent Karahocagil ile ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Şehit Okan Dinçer

Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer’in (29) cenazesi, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer’in Türk bayrağına sarılı naaşı Bademli Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından, mahalle meydanına getirildi.



Törene, şehidin annesi Arife, babası Tezcan, kardeşi Oktay Dinçer ve yakınları ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Enser Aytekin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yusuf Hocaoğlu, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin naaşı, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Batman'ın Gercüş ilçesi Yemişli köyü ile Mardin'in Dargeçit ilçesi Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Saldırıda 8 asker şehit düşmüş, bir asker yaralanmıştı.