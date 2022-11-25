Batman’da cami inşaatında iskele çöktü: 1 ölü, 19 yaralı

Gültepe Mahallesi Esentepe mevkiindeki yapımı süren Necat Nasıroğlu Külliyesi'nin içinde yer alan cami inşaatının iskelesi çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra sağlık, itfaiye ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlisi sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Batman Valiliği de konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Valiliğin yaptığı açıklamaya göre, yaralanan 20 vatandaşın çevredeki hastanelere sevk edildiği, bir vatandaşın ise vefat ettiği duyuruldu.



Öte yandan konuya ilişkin adli ve idari soruşturulma başlatıldı.



