Bayburt'ta ev yangını: 1 ölü

Bayburt'ta merkeze bağlı Alapelit köyünde gece saatlerinde, Selmani ve Emine Akkuş çiftinin yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

