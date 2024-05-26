Bayburt'ta ev yangını: 1 ölü

Bayburt'ta evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi, eşi hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta ev yangını: 1 ölü

'ta merkeze bağlı Alapelit köyünde gece saatlerinde, Selmani ve Emine Akkuş çiftinin yaşadığı 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bayburt'ta ev yangını: 1 ölü - 1

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Emine Akkuş dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran Selmani Akkuş ise Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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