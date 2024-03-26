Bayi kepenk indirdi: 1 milyon 655 bin liralık elektrikli cip dolandırıcılığı

"BİZİ OYALADILAR"



Kendisi de kayınpederiyle birlikte elektrikli cip almak için ödeme yaptığını belirten, mağdurların avukatı, "Firma ocak ayında konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu, geçici mühlet alındı. Ben ve kayınpederimle birlikte şimdilik 20 kişi mağdur olduk. 1 milyon 655 bin sabit fiyat garantisiyle herkes parasını firmanın bize belirttiği hesabına yatırdı. Sipariş numaraları alındı. Araçlar gelmedi. Aradığımızda 'Araçlar geldi, gümrüklemesi yapılıyor bu nedenle gecikti' dediler. Bizi oyaladılar. Sosyal medyada 'Mağdurların mağduriyetini çözeceğiz' deseler de çözülmedi. Hukuki süreç başlattık." ifadelerini kullandı.



"MAĞDUR EDİLDİK"



Doktor Mustafa Kozan ise Aracın reklamını gördüğünü ve sonrasında bayiye giderek 1 milyon 655 bin lira ödediğini dile getirdi.



Koza, "Aracımın kasım ayında teslim edilmesi gerekiyordu ancak aylar geçti teslim edilmedi. Şirketi aradım, bizi hep çeşitli bahanelerle oyaladılar. Aracın Denizli bayisi konkordato için başvuru yapınca, biz de firmayı aradık. Oradaki yetkililer bize, 'Aracınızın siparişi verildi ancak bayi bize para ödemedi' dediler. Madem böyle bir durum var bize neden bilgi verilmedi? Mağdur edildik, verdiğimiz para alamadığımız araç ile ortada kaldık. Yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.



"PARAM DA GİTTİ ARABAM DA"



Emekli öğretmen Necla Deligöz de "Emekli ikramiyemi bankaya yatırdım, birikim yaptım. Otomobilimi de satıp, elektrikli cip almak istedim. Hevesle bayiye gittim, kullanınca çok beğendim. Büyük bir hayal kırkılığı oldu, elimiz boş kaldı. Param da gitti, arabam da" diye konuştu.



Firma yetkilileri ise konu ile ilgili daha sonra açıklama yapacaklarını belirtti.

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