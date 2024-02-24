Bayraktar AKINCI C ilk kez havalandı

Bayraktar AKINCI C, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.



Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI C, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.



Böylece Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2X850 HP gücündeki üçüncü varyantı gökyüzü ile buluştu. Bayraktar AKINCI C, 2X850 HP olmak üzere toplamda sahip olduğu 1700 HP güç ile sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olacak. Bugün gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI C, 1 saatten fazla havada kaldı. Uçuş sırasında aerodinamik parametre adımları başarıyla test edildi.







Bayraktar #AKINCI, Yeni Gücüyle Gökyüzünde!



Gök Vatan’da yüksek performans sağlayacak 2X850=1700 HP güce sahip yeni motoru ile Bayraktar #AKINCI C ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. 🐳✈️🚀



Yolu açık olsun! 🇹🇷



Bayraktar #AKINCI is in the skies with its new power!



Bayraktar… pic.twitter.com/e8oiZxhpw4 — BAYKAR (@BaykarTech) February 24, 2024 EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI



İlk uçuşunu 6 Aralık 2019'da yapan Bayraktar AKINCI TİHA, 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.



Yakın dönemde 2X450 HP gücündeki Bayraktar AKINCI A ve 2X750 HP gücündeki Bayraktar AKINCI B, Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra başta Azerbaycan olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin envanterine de katılmaya başladı.



Azerbaycan envanterine giren Bayraktar AKINCI TİHA'nın 9 Şubat'ta gerçekleştirdiği ilk uçuşunu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar birlikte izledi.



Suudi Arabistan ile geçen yıl yapılan ihracat ve işbirliği anlaşması, Cumhuriyet tarihinde Türk savunma ve havacılık sanayisinin tek seferde yaptığı en büyük ihracat anlaşması oldu.